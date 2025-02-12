Жителей Приморья на 51% стали чаще звать на работу за рубежом

Аналитики обратили внимание на значительное увеличение числа приглашений из Китая: в 2023 году жители Приморского края получили 134 приглашения, а в 2024 году этот показатель достиг 614, что в 4,6 раза больше. В то же время поток приглашений из Грузии снизился до 474 предложений, т. е. на 1%.