Жителей Приморья на 51% стали чаще звать на работу за рубежом

В прошлом году жители Приморского края получили 7,7 тысяч приглашений на работу за рубежом. Это на 51% больше, чем в 2023 году. По всей России количество таких предложений также выросло — на 34%, достигнув 769 тысяч за год. Такие данные были получены аналитиками hh.ru.
«В 2024 году в Китае особенно активно искали сотрудников среди специалистов из Приморского края. В то же время в некоторых государствах, напротив, наблюдалось уменьшение количества приглашений на работу. Например, в Грузии спрос на рабочую силу из нашей страны снизился», — прокомментировал директор hh.ru по Дальнему Востоку Ксения Аверина.
Чаще всего жители Приморского края получали приглашения на работу из Казахстана — 14%, Беларуси — 12% и Китая — 8%. Также были приглашения из Грузии, Узбекистана и Турции по 6%. Важно отметить, что речь идёт именно о регионе, указанном в вакансии. Её могли разместить как иностранные, так и российские работодатели.
Аналитики обратили внимание на значительное увеличение числа приглашений из Китая: в 2023 году жители Приморского края получили 134 приглашения, а в 2024 году этот показатель достиг 614, что в 4,6 раза больше. В то же время поток приглашений из Грузии снизился до 474 предложений, т. е. на 1%.