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Названы лучшие вакансии февраля в Волгограде

Исследование сервиса SuperJob выявило топ привлекательных вакансий в различных сферах деятельности с высокими зарплатами.

Источник: Freepik

В целом по стране лучшие предложения за февраль появились в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Так, руководители отделов продаж могли рассчитывать на самую высокую зарплату в феврале — от 200 000 рублей. Среди других высокооплачиваемых вакансий — водитель-экспедитор категории Е (150 000−180 000 рублей) и производитель работ (150 000−170 000 рублей).

Врачу хирургу-флебологу предлагают от 150 000 рублей, а начальник производства может рассчитывать на заработную плату от 120 000 до 200 000 рублей.

занятость