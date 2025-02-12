Названы лучшие вакансии февраля в Волгограде

В целом по стране лучшие предложения за февраль появились в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
Так, руководители отделов продаж могли рассчитывать на самую высокую зарплату в феврале — от 200 000 рублей. Среди других высокооплачиваемых вакансий — водитель-экспедитор категории Е (150 000−180 000 рублей) и производитель работ (150 000−170 000 рублей).
Врачу хирургу-флебологу предлагают от 150 000 рублей, а начальник производства может рассчитывать на заработную плату от 120 000 до 200 000 рублей.