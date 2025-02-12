В мэрии Екатеринбурга подвели первые итоги действия брутто-контрактов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты сравнили недели с 25 по 31 января и с 1 по 8 февраля, то есть ровно до и после начала действия брутто-контрактов. Сведения фиксировались системами навигации, встроенными в каждую единицу общественного транспорта города. По данным администрации, благодаря заключению соглашений нового типа автобусы совершили на 4,6 тысячи рейсов больше, или на 23%.