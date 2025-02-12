Железнодорожники Казахстана готовятся к весне и паводку

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В КТЖ началась масштабная подготовка пути и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод. Для этого будет сформированы 45 противоразмывных поездов, которые будут круглосуточно дежурить и готовы в максимально короткие сроки восстанавливать поврежденные участки пути, обеспечивая безопасный пропуск поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-национального железнодорожного оператора.
В составе поездов — 297 вагонов, из которых 45 крытых с инвентарем и 252 платформы с различными материалами: 110 платформ с бутовым камнем, 43 — с рельсовыми пакетами, 99 — с некондиционными железобетонными шпалами.
Работники дистанции пути заготовили более 2,7 тыс. м³ бутового камня и 7 тыс. некондиционных железобетонных шпал.
Железнодорожники готовятся к проведению в марте и апреле буровзрывных работ по дроблению льда на семи дистанциях пути: Атбасар, Есиль, Аркалык, Ерейментау, Кумистау, Достык и Защита.
В южных регионах страны уже начаты работы по очистке мостов, водопропускных труб, дренажных колодцев, вскрытию нагорных и водоотводных канав, лотков и кюветов от снега, льда и мусора.
На 673 потенциально опасных участках, где существует вероятность подъема паводковых вод, будут организованы дежурства.
Совместно с территориальными органами организована работа по проверке состояния 83 водохранилищ и плотин, расположенных выше железнодорожного полотна.