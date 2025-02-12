Железнодорожники Казахстана готовятся к весне и паводку

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В КТЖ началась масштабная подготовка пути и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод. Для этого будет сформированы 45 противоразмывных поездов, которые будут круглосуточно дежурить и готовы в максимально короткие сроки восстанавливать поврежденные участки пути, обеспечивая безопасный пропуск поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-национального железнодорожного оператора.