Резкий рост зарплат россиян скоро закончится — экономист

Об этом в эфире YouTube-канала «Ошапкаев Live» заявила профессор МГУ, известный российский экономист Наталья Зубаревич, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, в стране всё ещё продолжают расти зарплаты и доходы населения из-за дефицита трудовых ресурсов вследствие мощного бюджетного импульса. Пресловутая «гонка зарплат», как заявила эксперт, до сих пор продолжается, но она уже начала замедляться.
Более того, согласно прогнозам специалиста, в 2025 году процесс резкого роста зарплат в России будет остановлен ввиду существенного снижения спроса на рабочую силу на фоне общего торможения многих сегментов отечественной экономики.
«Биться зарплатами за человека будут уже не так “истерично”, как это происходило в 2024 году. Ситуация опять резко меняется, и это нужно чётко понимать. Счастье вечным не бывает», — отметила Зубаревич.
Также эксперт заявила о том, что сегодня в российском бизнесе царит «достаточно минорное настроение». Специалист объяснила это тем, что уже к концу 2024 года экономика исчерпала «драйв», на котором она развивалась всё последнее время.