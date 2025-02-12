Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте снесённого рынка «Гача» в Перми вбили первую сваю жилого комплекса

Строительство началось 12 февраля.

Источник: Соцсети

Строительство жилого комплекса на месте снесённого рынка «Гача» в Перми началось с первой вбитой сваи, сообщил советник губернатора Пермского края, депутат Заксобрания Павел Черепанов.

Утром 12 февраля депутат опубликовал в своём телеграм-канале видеоролик со строительной площадки на месте рынка «Гача» в центре города. Советник губернатора Махонина по вопросам строительства рассказал, что в этот день на объекте была вбита первая свая. Сейчас на месте торговых площадей планируют возвести жилой комплекс, общественные и коммерческие пространства.

«Всё идёт и всё меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. В рамках реновации тут появится жилой комплекс, улицы для коммерции, общественные и дворовые озелененные пространства», — поделился Черепанов.

По словам депутата, в проект также вошло строительство детского сада и рекреационная территория, через которую пермяки смогут выйти к реке Данилихе.

строительство