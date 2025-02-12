На месте снесённого рынка «Гача» в Перми вбили первую сваю жилого комплекса

Строительство жилого комплекса на месте снесённого рынка «Гача» в Перми началось с первой вбитой сваи, сообщил советник губернатора Пермского края, депутат Заксобрания Павел Черепанов.
Утром 12 февраля депутат опубликовал в своём телеграм-канале видеоролик со строительной площадки на месте рынка «Гача» в центре города. Советник губернатора Махонина по вопросам строительства рассказал, что в этот день на объекте была вбита первая свая. Сейчас на месте торговых площадей планируют возвести жилой комплекс, общественные и коммерческие пространства.
«Всё идёт и всё меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. В рамках реновации тут появится жилой комплекс, улицы для коммерции, общественные и дворовые озелененные пространства», — поделился Черепанов.
По словам депутата, в проект также вошло строительство детского сада и рекреационная территория, через которую пермяки смогут выйти к реке Данилихе.