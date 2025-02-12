На месте снесённого рынка «Гача» в Перми вбили первую сваю жилого комплекса

Утром 12 февраля депутат опубликовал в своём телеграм-канале видеоролик со строительной площадки на месте рынка «Гача» в центре города. Советник губернатора Махонина по вопросам строительства рассказал, что в этот день на объекте была вбита первая свая. Сейчас на месте торговых площадей планируют возвести жилой комплекс, общественные и коммерческие пространства.