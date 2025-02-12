В Хабаровском крае готов настоящий маршрут императоров

В Хабаровском крае разработали новый историко-культурный маршрут «Хабаровский край. Дорогой императоров» для тех, кто хочет погрузиться в историю, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Путешественникам предлагают посетить места, связанные с династией Романовых, последним китайским императором Пу И и руководителем КНДР Ким Чен Иром.
«В сентябре 2023 года подписано трёхстороннее соглашение о продвижении проекта “Императорский маршрут”. Он реализуется более чем в 30 регионах России», — отметили в краевом министерстве туризма.
Туристы смогут увидеть места, где побывал будущий император Николай II во время кругосветного путешествия в 1890—1891 годах. Также маршрут включает посещение дома-музея в посёлке Красная Речка, где Пу И провёл более полугода, и мест, связанных с Ким Чен Иром, который родился в Хабаровске.
Особенность маршрута — это тур-конструктор. Туристы смогут выбрать, какие объекты посетить, и самостоятельно определить продолжительность поездки. Сам маршрут рассчитан на четыре дня и подходит для детей, взрослых и пожилых людей.
В мае 2025 года регион планирует представить маршрут на экспертный совет, чтобы получить статус национального. Это позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры.