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В Хабаровском крае готов настоящий маршрут императоров

Путешествие по местам Романовых, Пу И и Ким Чен Ира может совершить любой желающий.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае разработали новый историко-культурный маршрут «Хабаровский край. Дорогой императоров» для тех, кто хочет погрузиться в историю, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Путешественникам предлагают посетить места, связанные с династией Романовых, последним китайским императором Пу И и руководителем КНДР Ким Чен Иром.

«В сентябре 2023 года подписано трёхстороннее соглашение о продвижении проекта “Императорский маршрут”. Он реализуется более чем в 30 регионах России», — отметили в краевом министерстве туризма.

Туристы смогут увидеть места, где побывал будущий император Николай II во время кругосветного путешествия в 1890—1891 годах. Также маршрут включает посещение дома-музея в посёлке Красная Речка, где Пу И провёл более полугода, и мест, связанных с Ким Чен Иром, который родился в Хабаровске.

Особенность маршрута — это тур-конструктор. Туристы смогут выбрать, какие объекты посетить, и самостоятельно определить продолжительность поездки. Сам маршрут рассчитан на четыре дня и подходит для детей, взрослых и пожилых людей.

В мае 2025 года регион планирует представить маршрут на экспертный совет, чтобы получить статус национального. Это позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры.

туризм и отдых