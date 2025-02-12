В Хабаровском крае готов настоящий маршрут императоров

Туристы смогут увидеть места, где побывал будущий император Николай II во время кругосветного путешествия в 1890—1891 годах. Также маршрут включает посещение дома-музея в посёлке Красная Речка, где Пу И провёл более полугода, и мест, связанных с Ким Чен Иром, который родился в Хабаровске.