В Башкирии самозанятые увеличили платежи в бюджет на 11%

В Башкирии стало больше самозанятых. Если в январе 2024 года их насчитывалось 186 тыс., сейчас их 271 тыс., по данным минфина РБ.
Суммарный официальный доход самозанятых за 2024 год составил 77,9 млрд руб. Выдано более 87,3 млн чеков средней суммой 891 ₽ В казну они внесли 843,9 млн руб.
В 2023 году самозанятые, по данным УФНС по РБ, провели через приложение «Мой налог» более 15,9 млн чеков на сумму свыше 19,1 млрд руб. Средний чек составлял порядка 1,2 тыс. руб. По итогам 2023 года самозанятые уплатили в казну более 759 млн руб. налога на профессиональный доход — на 11% больше, чем годом ранее.
— Росту числа самозанятых и увеличению платежей в бюджет способствовало создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности без регистрации, — прокомментировала и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская.
Как сообщал минфин РФ, именно ненефтегазовые поступления (налоги и другие платежи) теперь составляют две трети доходов бюджета.