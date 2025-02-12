В Башкирии самозанятые увеличили платежи в бюджет на 11%

В 2023 году самозанятые, по данным УФНС по РБ, провели через приложение «Мой налог» более 15,9 млн чеков на сумму свыше 19,1 млрд руб. Средний чек составлял порядка 1,2 тыс. руб. По итогам 2023 года самозанятые уплатили в казну более 759 млн руб. налога на профессиональный доход — на 11% больше, чем годом ранее.