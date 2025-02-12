Пенсионер отсудил у управляющей компании в Ачинске 80 тысяч рублей

В Ачинске пенсионеру возместили 80 тысяч рублей из-за затопления квартиры. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Весной 2024 года произошло затопление квартиры по улице 40 лет ВЛКСМ. Появились подтеки, пятна, отслоение обоев. Потолочная плитка и перекрытия пола были повреждены, деформировалась дверь.
На ремонт потребовалось более 95 тысяч рублей. Однако управляющая компания готова была возместить лишь 17,3 тысяч рублей. Пенсионер не согласился и обратился в Роспотребнадзор. Причина потопа была в неудовлетворительном состоянии кровли многоквартирного дома.
Управляющая компания в итоге пошла на мировую с заявителем и согласилась выплатить 80 тысяч рублей пенсионеру.
Ранее Роспотребнадзор объявил предостережение управляющей компании в Ачинске, не предпринимавшей усилий по борьбе с тараканами в подъезде.