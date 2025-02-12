Пенсионер отсудил у управляющей компании в Ачинске 80 тысяч рублей

На ремонт потребовалось более 95 тысяч рублей. Однако управляющая компания готова была возместить лишь 17,3 тысяч рублей. Пенсионер не согласился и обратился в Роспотребнадзор. Причина потопа была в неудовлетворительном состоянии кровли многоквартирного дома.

Управляющая компания в итоге пошла на мировую с заявителем и согласилась выплатить 80 тысяч рублей пенсионеру.