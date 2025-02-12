Ричмонд
облачно, небольшие осадки
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Самары планирует приватизировать шесть муниципальных предприятий

Власти Самары составили план приватизации муниципального имущества на 2025−2027 годы.

Власти Самары планируют приватизация шести муниципальных предприятий до конца 2025 года. Они хотят повысить эффективности управления городской собственностью. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Так, в список вошли «Спецремстройзеленхоз», «Единый информационно-расчетный центр», «Спецкомбинат ритуальных услуг», «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Ярмарки Самары». Эти предприятия включены в перечень из 48 объектов, подлежащих реорганизации. После приватизации ожидается увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.

Согласно проекту, ежегодный доход от приватизации в 2025—2027 годах составит около 13 миллионов рублей. Власти уверены, что изменения помогут стабилизировать работу городского хозяйства.