Мэрия Самары планирует приватизировать шесть муниципальных предприятий

Так, в список вошли «Спецремстройзеленхоз», «Единый информационно-расчетный центр», «Спецкомбинат ритуальных услуг», «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Ярмарки Самары». Эти предприятия включены в перечень из 48 объектов, подлежащих реорганизации. После приватизации ожидается увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.