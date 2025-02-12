Мэрия Самары планирует приватизировать шесть муниципальных предприятий

Власти Самары планируют приватизация шести муниципальных предприятий до конца 2025 года. Они хотят повысить эффективности управления городской собственностью. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Так, в список вошли «Спецремстройзеленхоз», «Единый информационно-расчетный центр», «Спецкомбинат ритуальных услуг», «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Ярмарки Самары». Эти предприятия включены в перечень из 48 объектов, подлежащих реорганизации. После приватизации ожидается увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.
Согласно проекту, ежегодный доход от приватизации в 2025—2027 годах составит около 13 миллионов рублей. Власти уверены, что изменения помогут стабилизировать работу городского хозяйства.