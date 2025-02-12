33 жилых комплекса построили на юге столицы по программе реновации

«Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно — 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир. В Нагатинском Затоне возвели пять новостроек более чем на тысячу квартир. В Даниловском и Нагорном районах — по четыре жилых комплекса, в которых суммарно свыше 1,6 тысячи квартир», — уточнил Владислав Овчинский.