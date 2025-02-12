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33 жилых комплекса построили на юге столицы по программе реновации

В них подготовили более 6,8 тысячи современных квартир.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Южном административном округе (ЮАО) возвели 33 новостройки по программе реновации. Они расположены в 10 районах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Всего в округе предстоит расселить 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч москвичей.

«Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно — 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир. В Нагатинском Затоне возвели пять новостроек более чем на тысячу квартир. В Даниловском и Нагорном районах — по четыре жилых комплекса, в которых суммарно свыше 1,6 тысячи квартир», — уточнил Владислав Овчинский.

Около новых домов высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, обустраивают детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Ранее Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

недвижимость
строительство