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В Нижнем Тагиле за 100 миллионов продают ликеро-водочный завод

В Нижнем Тагиле через сайт объявлений на продажу выставили завод.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле на продажу выставили ликеро-водочный завод. Предприятие на улице Индустриальной оценили в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили на популярном сайте объявлений.

— Продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Имеется действующая лицензия до 23.01.2029 г. Комплекс включает в себя земельный участок площадью 6136 кв.м. с четырьмя отдельно-стоящими зданиями, — говорится в объявлении.

Предприятие было основано еще в Демидовские времена. Оно имеет многолетнюю историю производства горячительных напитков.

Главное здание занимает площадь 4,3 тысячи квадратных метров. Спиртохранилище размером 460 квадратных метров. Офисно-складское здание — 2,1 тысячи квадратных метров. Помимо этого, на предприятии имеется эстакада для авто и ж/д погрузок.