В Нижнем Тагиле за 100 миллионов продают ликеро-водочный завод

В Нижнем Тагиле на продажу выставили ликеро-водочный завод. Предприятие на улице Индустриальной оценили в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили на популярном сайте объявлений.
— Продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Имеется действующая лицензия до
Предприятие было основано еще в Демидовские времена. Оно имеет многолетнюю историю производства горячительных напитков.
Главное здание занимает площадь 4,3 тысячи квадратных метров. Спиртохранилище размером 460 квадратных метров. Офисно-складское здание — 2,1 тысячи квадратных метров. Помимо этого, на предприятии имеется эстакада для авто и ж/д погрузок.