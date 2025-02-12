В Башкирии назвали цены на жилье.

В Башкирии средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в четвертом квартале 2024 года достигла, по предварительным данным, 138,2 тысячи рублей. На вторичном рынке — 104,1 тысячи рублей за «квадрат». Об этом сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения за фактическими ценами сделок.
По сравнению с концом 2023 года, стоимость жилья на первичном рынке выросла в республике предварительно на 12,48 процента, на вторичном рынке — на 7,58 процента.
Как ранее сообщал Башинформ, рекордные 3,348 млн «квадратов» жилья ввели в Башкирии в прошлом году. Республике удалось превысить показатели 2023 года на 1%. Так, только в декабре 2024-го в регионе ввели 534,7 тысячи квадратных метров жилья.
Напомним, власти Башкирии в текущем году планируют построить не менее 3,1 млн «квадратов» жилья, сохранив рекордный уровень 2024 года. По вводу жилья республика занимает седьмое место в России и второе — в Приволжском федеральном округе.
В прошлом году с учётом применения всех механизмов в регионе переселено более 1 тысячи человек из аварийного жилья площадью порядка 18 тысяч «квадратов». Более 7 тысяч человек улучшили жилищные условия благодаря господдержке на 3,7 млрд рублей.
По информации минстроя РБ, в 2024 году заключено 12 договоров о комплексном развитии территории с градостроительным потенциалом почти 1 млн квадратных метров. Жильём обеспечено рекордное количество детей-сирот — 1029 человек. К слову, в Башкирии один из самых высоких в РФ уровень газификации жилья природным газом — более 86%.
Кроме того, по программе «Стимул» в республике с 2019 года введено 27 объектов из 33 предусмотренных. Оставшиеся шесть объектов планируется завершить в 2025 году.