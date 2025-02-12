В Башкирии назвали цены на жилье.

В прошлом году с учётом применения всех механизмов в регионе переселено более 1 тысячи человек из аварийного жилья площадью порядка 18 тысяч «квадратов». Более 7 тысяч человек улучшили жилищные условия благодаря господдержке на 3,7 млрд рублей.