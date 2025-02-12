В Казахстане изменились правила проведения техосмотра

Министерство транспорта сообщало, что для ужесточения контроля в Казахстане уведомительный порядок меняют на разрешительный. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и квалифицированных специалистов.