Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси

Согласно новым тарифам, за тепловую энергию, которая используется для отопления и горячего водоснабжения, необходимо будет платить 134,94 рубля за один Гкал. Что касается, цен на природный газ, то, как и ранее они зависят от используемого белорусами оборудования. В том случае, если установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик, то стоимость одного кубического метра природного газа составит 0,2062 рубля.