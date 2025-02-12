Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 79 от 10 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно новым тарифам, за тепловую энергию, которая используется для отопления и горячего водоснабжения, необходимо будет платить 134,94 рубля за один Гкал. Что касается, цен на природный газ, то, как и ранее они зависят от используемого белорусами оборудования. В том случае, если установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик, то стоимость одного кубического метра природного газа составит 0,2062 рубля.
Если же есть счетчики, но нет индивидуальных газовых отопительных приборов, то стоимость будет 0,5477 рубля. Вместе с тем сказано, что если газ используется без счетчиков, то тарифы будут формироваться по-другому.
В документе указано, что в случае наличия газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя, стоимость будет 4,38 рубля. В том случае, если есть газовая плита, индивидуальный газовый водонагреватель, но нет центрального горячего водоснабжения, то цена окажется 12,6 рубля. Если же есть только газовая плита, то стоимость окажется 7,12 рубля.
Говорится, что в том случае, если установлены индивидуальные газовые отопительные приборы, то за один «квадрат» общей площади жилья в отопительный период в месяц необходимо будет заплатить 0,6872 рубля, а летом — 0,2577 рубля.
Согласно постановлению, за электроэнергию в жилых домах, где есть электроплиты и электрические варочные поверхности, по одноставочному тарифу нужно будет платить 0,2412 рубля за кВт·ч. В том случае, если тариф дифференцированный, то стоимость будет зависеть от времени потребления электричества.
Указанный документ вступает в силу после официального опубликования. Его действие распространяется на отношения, которые возникли с 1 января 2025 года.
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