Общественный транспорт в Минске вновь ходит с задержками

«В связи со скоплением транспорта на ул. Свердлова, Маяковского, Аранская движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Минске наблюдалась аналогичная проблема: общественный транспорт следовал с задержками.
Напомним, с 8 февраля был закрыт для ремонта путепровод между улицей Московской и проспектом Независимости.
Из-за этого движение всех видов транспорта по путепроводу будет запрещено, а на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской и участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской будет ограничено.
Закрытие путепровода затронуло 24 маршрута пассажирского транспорта: автобусов, троллейбусов и маршруток.