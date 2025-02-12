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Общественный транспорт в Минске вновь ходит с задержками

Минсктранс сообщает о нарушении графика движения общественного транспорта.

«В связи со скоплением транспорта на ул. Свердлова, Маяковского, Аранская движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Минске наблюдалась аналогичная проблема: общественный транспорт следовал с задержками.

Напомним, с 8 февраля был закрыт для ремонта путепровод между улицей Московской и проспектом Независимости.

Из-за этого движение всех видов транспорта по путепроводу будет запрещено, а на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской и участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской будет ограничено.

Закрытие путепровода затронуло 24 маршрута пассажирского транспорта: автобусов, троллейбусов и маршруток.