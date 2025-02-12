В Самаре стартовали работы по ямочному ремонту дорог

Кроме того, ресурсоснабжающие компании начали восстанавливать асфальт там, где в 2024 году проводились вскрытия дорог. Напомним, власти Самары хотят запустить программу ремонта дорог к соцучреждениям. В городе приведут в порядок подъезды к школам и детсадам в 2025 году.