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В Самаре стартовали работы по ямочному ремонту дорог

Более 10 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Самаре в первом полугодии 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Самары приступили к аварийному ремонту дорог с приходом благоприятных погодных условий. До лета в областной столице планируют отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров аварийных участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы выполняют с помощью литого асфальта на битуме и полимерно-битумном вяжущем веществе. Перед заливкой смеси дорожники очищают и просушивают основание. Она застывает за 15−20 минут, позволяя быстро завершать работы без перекрытия движения транспорта.

Кроме того, ресурсоснабжающие компании начали восстанавливать асфальт там, где в 2024 году проводились вскрытия дорог. Напомним, власти Самары хотят запустить программу ремонта дорог к соцучреждениям. В городе приведут в порядок подъезды к школам и детсадам в 2025 году.