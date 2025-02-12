Молоко в Хабаровском крае может стать выгодным бизнесом

Производители молочной продукции могут рассчитывать на продвижение под брендом «Сделано в Хабаровском крае», что также добавляет плюсов для развития местного бизнеса. Все вопросы и этапы реализации проекта можно обсудить со специалистами, которые помогают с документами и подбором мест для запуска производства.