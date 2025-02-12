Молоко в Хабаровском крае может стать выгодным бизнесом

Молочное производство в Хабаровском крае — это не только возможность для фермеров, но и привлекательная ниша для инвесторов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Регион нуждается в увеличении объемов производства молока, и уже есть конкретные предложения для тех, кто готов вложиться в этот бизнес.
По словам экспертов, на сегодня самообеспеченность региона молоком составляет всего 8,2%, и даже с учетом работающих предприятий потребность в продукции остается высокой. Для привлечения инвесторов предложены условия, которые могут сделать проект выгодным — срок окупаемости составляет около 9 лет, а внутренняя норма рентабельности — 14%.
Что важно для потенциальных инвесторов? Помимо стабильного спроса на молоко, есть поддержка от властей. Например, можно рассчитывать на земельные участки без торгов или возмещение части затрат на строительство животноводческих комплексов. Кроме того, поддерживаются начинающие фермерские хозяйства, есть возможность получать гранты.
Производители молочной продукции могут рассчитывать на продвижение под брендом «Сделано в Хабаровском крае», что также добавляет плюсов для развития местного бизнеса. Все вопросы и этапы реализации проекта можно обсудить со специалистами, которые помогают с документами и подбором мест для запуска производства.
Вложения в молочное производство могут стать выгодной инвестицией, если правильно оценить возможности и воспользоваться поддержкой.