В Волгоградской области изменились правила назначения единого пособия

Если в расчетном периоде была уважительная причина отсутствия дохода (например, беременность, уход за ребенком до 3 лет или за пожилым человеком), минимальный доход можно рассчитать пропорционально количеству месяцев с заработком. Если таких месяцев накопилось 10 и более, правило о минимальном доходе в 4 МРОТ не применяется. При этом статус многодетного или единственного родителя может быть установлен как на момент обращения, так и за любое количество месяцев в расчетном периоде, сообщает отделение СФР по Волгоградской области.