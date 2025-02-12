В Волгоградской области изменились правила назначения единого пособия

Теперь каждый трудоспособный член семьи обязан иметь доход за расчетный период не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2025 году это составляет 89 760 рублей. Таким образом, за 12 месяцев, предшествующих подаче заявления на пособие, все члены семьи старше 18 лет должны заработать не меньше указанной суммы. Сюда относится зарплата, пенсия, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, авторское вознаграждение
Если в расчетном периоде была уважительная причина отсутствия дохода (например, беременность, уход за ребенком до 3 лет или за пожилым человеком), минимальный доход можно рассчитать пропорционально количеству месяцев с заработком. Если таких месяцев накопилось 10 и более, правило о минимальном доходе в 4 МРОТ не применяется. При этом статус многодетного или единственного родителя может быть установлен как на момент обращения, так и за любое количество месяцев в расчетном периоде, сообщает отделение СФР по Волгоградской области.