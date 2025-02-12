Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект высотки-долгостроя на Левобережье Омска прошел экспертизу

Как обратил внимание «СуперОмск», одобрен проект строительства высотного дома по улице 70 лет октября, 3 корпус 4. Разрешение получено от ООО «Академэкспертиза» в Москве, документацию подготовило ООО «АртРемСтрой». Застройщиком указан Фонд дольщиков Омской области, однако работы ведет «АртРемСтрой».

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, дом в ЖК «Кристалл» возводился более 15 лет назад. Проведенная ранее техническая экспертиза подтвердила непригодность стен дома, поэтому долгострой решили снести до фундамента, что и сделали в 2024 году. Сейчас здание отстраивают заново.

По условиям контракта подрядчик должен очистить площадку и возвести новый многоквартирный жилой дом. Там запланировано 157 квартир, из которых 53 передадут обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий. Финансирует работы федеральный фонд развития территорий.

строительство