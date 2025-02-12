Проект высотки-долгостроя на Левобережье Омска прошел экспертизу

Напомним, дом в ЖК «Кристалл» возводился более 15 лет назад. Проведенная ранее техническая экспертиза подтвердила непригодность стен дома, поэтому долгострой решили снести до фундамента, что и сделали в 2024 году. Сейчас здание отстраивают заново.
По условиям контракта подрядчик должен очистить площадку и возвести новый многоквартирный жилой дом. Там запланировано 157 квартир, из которых 53 передадут обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий. Финансирует работы федеральный фонд развития территорий.