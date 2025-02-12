Путаница с дронами в Новосибирске: кто получает деньги и кого реально обучают

Казалось бы, мелкое недоразумение, дело, которое, как говорят, не стоит и выеденного яйца. Однако все не так просто, считает Андрей Андреев. Дело в том, что занятия с детьми-инвалидами проводятся на средства грантов. И один из них, в сумме миллиона рублей, общественная организация рассчитывает получить. И вполне возможно, что дело не в ошибке, а в попытке не просто дискредитировать организацию, но и лишить детей с ОВЗ возможности осваивать умения пилотирования беспилотниками.