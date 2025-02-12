Путаница с дронами в Новосибирске: кто получает деньги и кого реально обучают

В Новосибирске разгорается конфликт между организациями, занимающимися обучением детей управлению беспилотниками. С одной стороны выступает Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта, проводящая занятия для здоровых детей, с другой — общественная организация, занимающаяся реализацией уникальной для России программы «Адаптивные дроны», направленной на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья управлению беспилотниками.
Трения между двумя организациями возникли после репортажа в эфире одной из крупнейших федеральных государственных радиостанций. Дело в том, что там прозвучало, что якобы новосибирская школа обучает не только здоровых детей, но и тех, которым поставлен диагноз ОВЗ. Более того, якобы общественники передали им свои наработки. Руководитель общественной организации, занимающейся обучением детей с ОВЗ Андрей Андреев утверждает, что это далеко не так.
«Дело в том, что эта информация некорректна, поскольку Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта специализируется преимущественно на спортивной подготовке здоровых детей, тогда как работа с инвалидами ведется другими структурами. Более того, федерация гонок дронов не предусматривает участие детей с ограниченными возможностями здоровья в официальных соревнованиях», — рассказал общественник.
Казалось бы, мелкое недоразумение, дело, которое, как говорят, не стоит и выеденного яйца. Однако все не так просто, считает Андрей Андреев. Дело в том, что занятия с детьми-инвалидами проводятся на средства грантов. И один из них, в сумме миллиона рублей, общественная организация рассчитывает получить. И вполне возможно, что дело не в ошибке, а в попытке не просто дискредитировать организацию, но и лишить детей с ОВЗ возможности осваивать умения пилотирования беспилотниками.
Впрочем, невзирая на неожиданно возникшие трудности, представители общественной организации готовятся к набору новых групп детей с ОВЗ в разных районах мегаполиса и намерены принять участие в предстоящем Абилимпиксе — соревновании для людей с ограниченными возможностями здоровья.