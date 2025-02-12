В Новосибирске объявят тендер на проектирование двух новых станций метро и депо

Власти Новосибирска в ближайшее время объявят тендер на разработку проекта двух новых станций метро и депо. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на сессии Совета депутатов.
Проходит конкурс на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая Нива». Его объявили в конце 2024 года, а победитель определился в феврале. Компания, выигравшая тендер, предложила выполнить работу за 104 миллиона рублей, что ниже изначальной стоимости контракта — 133,65 миллиона рублей.
Имя победителя станет известно 21 февраля, когда будет подписан контракт.
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, открыть станцию «Спортивная» планируют к хоккейному сезону 2025−2026 годов. Сейчас объект почти готов, но требуется завершить документационные процедуры.
Напомним, что в Новосибирске начали поиски подрядчика для строительства станции метро «Спортивная».