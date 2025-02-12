В Новосибирске объявят тендер на проектирование двух новых станций метро и депо

Проходит конкурс на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая Нива». Его объявили в конце 2024 года, а победитель определился в феврале. Компания, выигравшая тендер, предложила выполнить работу за 104 миллиона рублей, что ниже изначальной стоимости контракта — 133,65 миллиона рублей.