Приставы объяснили открытие пекарни в Перми после массового отравления

Речь идёт о филиале сети пекарен, в которой массово отравились жители краевой столицы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что после инцидента ряд заведений бренда «Хлебница» были закрыты из-за нарушений, которые нашёл Роспотребнадзор. 11 февраля портал 59.RU сообщил, что одна из точек в Дзержинском районе — на проспекте Парковом, 9В — вновь работает, несмотря на то, что срок закрытия ещё не вышел.