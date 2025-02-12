Приставы объяснили открытие пекарни в Перми после массового отравления

Сотрудники ГУФССП Пермского края объяснили открытие пекарни «Хлебница», закрытой после массового отравления людей в Перми.
Речь идёт о филиале сети пекарен, в которой массово отравились жители краевой столицы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что после инцидента ряд заведений бренда «Хлебница» были закрыты из-за нарушений, которые нашёл Роспотребнадзор. 11 февраля портал 59.RU сообщил, что одна из точек в Дзержинском районе — на проспекте Парковом, 9В — вновь работает, несмотря на то, что срок закрытия ещё не вышел.
Причину досрочного открытия объяснили судебные приставы, как оказалось, оно вполне легально.
«Поводом для досрочного прекращения административного наказания стало постановление Дзержинского районного суда г. Перми от 10 февраля 2025 года. Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя», — рассказали в ГУФССП Пермского края.
Предприниматель заявил в суде, что нарушения в указанной точке были устранены, а представители управления Роспотребнадзора с просьбой открыть пекарню досрочно согласились. Ведомство зафиксировало, что нарушения действительно устранены.