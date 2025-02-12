В Перми закрыт еще один магазин «Светофор»

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми и Кунгуре приостановлена деятельность магазинов сети «Светофор». Ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазином дискаунтером на ул. КИМ, 75. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, включая некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. Также закрыт магазин сети в Кунгуре на ул. Просвещения, 1б, стр. 1.