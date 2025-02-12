На Кубани перенесли сроки запуска завода СПГ из-за удорожания проекта

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в феврале 2023 года бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин и генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» Иван Кожевников подписали соглашение о строительстве завода мощностью 3 тонны/час. Предприятие должно было стать одним из двух заводов компании в регионе для обеспечения природным газом отдаленных территорий.