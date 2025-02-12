В Пермском крае коллекторов за год оштрафовали на 6,8 миллиона рублей

Более 640 жалоб на работу коллекторских организаций поступило за 2024 год в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Чаще всего возмущение вызывали различные приемы психологического давления: от оскорблений и угроз до злоупотребления правом. В результате излишне назойливых и агрессивных коллекторов оштрафовали на 6,8 миллиона рублей.
Один из случаев некорректного взыскания долга произошел с пермяком, который просрочил выплату займа, оформленного в микрофинансовой организации. Коллекторы взялись за дело слишком рьяно: преувеличили последствия неисполнения финансовых обязательств, а затем стали присылать сообщения оскорбительного содержания. В частности, обещали распространить ложную информацию о том, что должник и его родные замечены в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. После этого пермяк решил обратиться к приставам. Коллекторскую организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф — 25 тысяч рублей.
Другой способ выбить деньги — представиться сотрудником СК, как произошло с жителем города Березники. Липовый следователь потребовал явиться к нему в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения материального ущерба организации. При этом угрожал задержать на 48 часов и настоятельно рекомендовал взять с собой паспорт, комплект гигиенических принадлежностей и сменное белье. Заемщик выяснил, что в региональном СК такого сотрудника нет, после чего злоумышленник пообещал «поднять на уши всю его родню». Закончился разговор угрозой подбросить наркотики. Оказалось, аналогичные угрозы и оскорбления он адресовал и другим «клиентам».
Не гнушаются коллекторы воздействовать на должников и через их родных. Так, один настойчиво звонил и бил ногой в дверь квартиры, где жила мать заемщика. Испугавшись агрессивной попытки вторжения, она не стала открывать, а затем обнаружила вставленные в дверную щель листки бумаги: на одном содержалась претензия в адрес ее сына, а на втором — угроза расправиться с семьей, а также намерение нарушить спокойствие всех жильцов дома.
— Если юридические лица, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, действуют незаконно, не поддавайтесь панике, — говорит начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ ФССП по Пермскому краю Иван Ушаков. — Сохраняйте переписку, сделайте запись телефонных переговоров.
По словам Ивана Ушакова, информацию о психологическом давлении можно приобщить к жалобе и подать ее в региональное управление ФСПП. Кроме того, ведомство принимает сообщения о противоправных действиях коллекторов через интернет-приемную: r59.fssp.gov.ru/hall/ir.