В Пермском крае коллекторов за год оштрафовали на 6,8 миллиона рублей

Другой способ выбить деньги — представиться сотрудником СК, как произошло с жителем города Березники. Липовый следователь потребовал явиться к нему в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения материального ущерба организации. При этом угрожал задержать на 48 часов и настоятельно рекомендовал взять с собой паспорт, комплект гигиенических принадлежностей и сменное белье. Заемщик выяснил, что в региональном СК такого сотрудника нет, после чего злоумышленник пообещал «поднять на уши всю его родню». Закончился разговор угрозой подбросить наркотики. Оказалось, аналогичные угрозы и оскорбления он адресовал и другим «клиентам».