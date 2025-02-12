Проект завода по производству картофеля фри одобрен госэкспертизой

Ранее бизнесмен Альберт Хуснуллин выдвинул свою кандидатуру на выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34, но выборы перенесли на декабрь 2024 года, т.к. все остальные кандидаты снялись с голосования. Господин Хуснуллин не стал повторно выдвигаться на выборы. В декабре на голосовании в Чистопольском одномандатном избирательном округе победил самовыдвиженец Наиль Залаков.