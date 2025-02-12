Российский банк сменил Мосбиржу в числе акционеров KASE

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Российский Райффайзенбанк стал номинальным держателем крупного пакета акций в капитале Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской фондовой биржи.
В номинальном владении Райфайзен банка находятся 13,1% или 140,8 тысяч акций.
Эксперты утверждают, что номинальный акционер, как правило, используется для сохранения конфиденциальности бенефициаров.
Они обратили внимание, что таким по объему же пакетом акций до 11 октября 2024 года владела Московская биржа, попавшая под антироссийские санкции.
KASE объявила, что Мосбиржа вышла из состава акционеров. Владельцами этого пакета стали два российских закрытых паевых инвестиционных фонда — «Нигелла» (ему стало принадлежать 8,5% в KASE) и «Левкой» (4,6%), находящимися под управлением УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», соответственно.
Однако позже «Нигелла» и «Левкой» исчезли из перечня акционеров.
В январе российские акционеры KASE сменили депозитарий для хранения своих акций казахстанской биржи, выбрав Райффайзенбанк вместо ранее используемого «Специализированного депозитария “Инфинитум”, который в ноябре 2024 года тоже попал под санкции США.