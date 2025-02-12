Российский банк сменил Мосбиржу в числе акционеров KASE

KASE объявила, что Мосбиржа вышла из состава акционеров. Владельцами этого пакета стали два российских закрытых паевых инвестиционных фонда — «Нигелла» (ему стало принадлежать 8,5% в KASE) и «Левкой» (4,6%), находящимися под управлением УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», соответственно.