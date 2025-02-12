У самарского перевозчика отозвали разрешение на перевозки до Южного города

Самарский областной Минтранс отозвал разрешение на пассажирские перевозки до Южного города. По информации ведомства, речь идет о компании «Фестиваль праздника», которая обслуживает маршруты No142 и No402 до автостанции Аврора от ЮГ1 и ЮГ2.