У самарского перевозчика отозвали разрешение на перевозки до Южного города

Самарский областной Минтранс отозвал разрешение на пассажирские перевозки до Южного города. По информации ведомства, речь идет о компании «Фестиваль праздника», которая обслуживает маршруты No142 и No402 до автостанции Аврора от ЮГ1 и ЮГ2.
Причиной отзыва стали нарушения в расписании, а также игнорирование замечаний областного Минтранса.
Сама компания «Фестиваль праздника» была зарегистрирована в Самаре в 2022 году. Основное направление деятельности — пассажирские перевозки. Перевозчик также активно участвует в торгах по госконтрактам на организацию перевозок.
Минтранс отмечает, что на эти маршруты будет найден новый перевозчик. Компенсирующими маршрутами будут No141, 401, 109, 109К, 108 и 108 В.