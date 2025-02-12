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У самарского перевозчика отозвали разрешение на перевозки до Южного города

Местные жители Южного города могут столкнуться с проблемами перевозок.

Самарский областной Минтранс отозвал разрешение на пассажирские перевозки до Южного города. По информации ведомства, речь идет о компании «Фестиваль праздника», которая обслуживает маршруты No142 и No402 до автостанции Аврора от ЮГ1 и ЮГ2.

Причиной отзыва стали нарушения в расписании, а также игнорирование замечаний областного Минтранса.

Сама компания «Фестиваль праздника» была зарегистрирована в Самаре в 2022 году. Основное направление деятельности — пассажирские перевозки. Перевозчик также активно участвует в торгах по госконтрактам на организацию перевозок.

Минтранс отмечает, что на эти маршруты будет найден новый перевозчик. Компенсирующими маршрутами будут No141, 401, 109, 109К, 108 и 108 В.