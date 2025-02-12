В Волгограде владельцам квартир ужесточают штрафы

Кроме того, с 2025 года значительно выросли штрафы за неуплату налога с продажи недвижимости. Теперь они составляют 40% от суммы налога — это в два раза больше, чем раньше. Также стоит быть осторожнее с самостоятельным ремонтом: например, за самовольную замену батареи в квартире теперь придется заплатить 800 рублей. А если из-за ваших действий произойдет протечка и будет повреждено имущество соседей, все ремонтные работы лягут на ваши плечи.