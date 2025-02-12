В Волгограде владельцам квартир ужесточают штрафы

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые ужесточают ответственность за неправильное использование жилья.
Об этом рассказала Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти изменения касаются как собственников, так и арендаторов жилья, и вводят более строгие наказания за нарушения.
Одним из главных нововведений стало увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Например, если вы заблокировали пожарный люк на балконе, храните в квартире легковоспламеняющиеся материалы или изменили направление открытия входной двери, штраф теперь составит 15 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч.
Еще одно важное изменение касается так называемых «незаконных тамбуров». Многие жильцы самовольно отгораживают часть общего пространства в подъездах, устанавливая дополнительные двери. Теперь за такие действия придется либо демонтировать конструкции, либо платить штраф в размере 15 тысяч рублей — если изменения не были согласованы с соответствующими органами.
Правила остекления балконов и лоджий также стали строже. В большинстве случаев остекление разрешено, но только если оно не портит внешний вид дома и не мешает работе инженерных систем. Если вы хотите сделать остекление, его нужно согласовать с местными органами власти. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, размер которых зависит от регионального законодательства.
Кроме того, с 2025 года значительно выросли штрафы за неуплату налога с продажи недвижимости. Теперь они составляют 40% от суммы налога — это в два раза больше, чем раньше. Также стоит быть осторожнее с самостоятельным ремонтом: например, за самовольную замену батареи в квартире теперь придется заплатить 800 рублей. А если из-за ваших действий произойдет протечка и будет повреждено имущество соседей, все ремонтные работы лягут на ваши плечи.
Отдельное внимание уделено эксплуатации газового оборудования. С января 2025 года штрафы за нарушения в этой сфере выросли с 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Это касается таких ситуаций, как использование плиты дольше установленного срока −20 лет, неправильное расположение оборудования, отказ допустить специалистов для проверки или самостоятельный ремонт.