В Казахстане предложили ввести в пилотном режиме «налог с оборота»

Депутат Әділ Жұбанов считает, что действующая налоговая система в Казахстане из-за своей сложности нередко приводит к непреднамеренным ошибкам при расчете налогов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Тем более администрирование такой сложной системы требует значительных кадровых ресурсов. Зачастую это приводит к криминализации действий налогоплательщиков. Новый Налоговый кодекс предлагаемый правительством еще более усложняет и регламентирует действующую налоговую политику», — написал он в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Он пояснил, в Казахстане существует множество налоговых режимов, которые «создают условия для уклонения от уплаты налогов».
По его словам, с 2017 по 2021 годы в Казахстане было обналичено более 10 трлн тенге. В 2021 году Казахстан занял 141 место из 245 в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег. По оценкам экспертов «Global Financial Integrity», ежегодно из Казахстана выводится до 16 млн долларов. Доля теневой экономики в Казахстане составляет 30% от ВВП. Депутат считает, что эти данные свидетельствуют о масштабе проблемы, поэтому необходимо принять срочные меры по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой.
«В качестве примера успешной налоговой реформы можно привести Аргентину, опыт которой может быть полезен для нас в борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой. Аргентина в 2024 году достигла профицита бюджета. Это стало возможным благодаря комплексу мер, направленных на повышение эффективности управления государственными финансами и создание благоприятных условий для развития предпринимательства», — сказал он.
Депутат предложил рассмотреть меры по оптимизации налоговой системы:
1. Внедрить альтернативную систему налогообложения, направленную на упрощение налоговой нагрузки и улучшение бизнес-климата в стране. Ввести в пилотном режиме «налог с оборота», аналогично упрощенному режиму, с привязкой ставки к коэффициенту налоговой нагрузки по отраслям. Единый «налог с оборота» должен объединить все основные налоги. Это значительно сократит налоговую отчетность и снизит административную нагрузку на бизнес.
2. Усилить контроль за уплатой налогов. Ввести механизм, в соответствии с которым банки второго уровня будут удерживать и перечислять налог от каждой сделки непосредственно у источника выплаты, а также отменить все льготы и преференции. Данный режим не будет распространяться на предприятия, работающие по соглашениям о разделе продукции, а также на операции по внешнеэкономической деятельности.
«Реализация данной инициативы позволит упростить бухгалтерскую и налоговую отчетность. Также исключает возможность неуплаты налога и минимизирует человеческий фактор в администрировании. Это решит вопросы искусственного дробления бизнеса», — считает он.
Ранее в Казахстане рассматривали вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 20%, при этом были намерены снизить нагрузку на фонд оплаты труда до 30%. Также заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил снизить порог НДС до 15 млн тенге.
Во время встречи с бизнесменами 28 января 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Он поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.
11 февраля 2025 года Серик Жумангарин на заседании правительства сказал, что ставка налога на добавленную стоимость «будет дифференцированной: 16%, 10%, 0% и освобождение от НДС». Предполагается, что для компаний в сфере здравоохранения ставка составит 10%, а аграрный сектор хотят и вовсе освободить от уплаты НДС. Серик Жумангарин отмечал, что вклад в инфляцию по причине повышения НДС не превысит 3%, будет краткосрочным и исчерпан в течение года. Также сообщалось, что в сфере строительства планируют внедрить социальный инфраструктурный платеж (СИП) вместо НДС.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести в мажилис проект Налогового кодекса до 20 февраля 2025 года.