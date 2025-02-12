В Казахстане предложили ввести в пилотном режиме «налог с оборота»

По его словам, с 2017 по 2021 годы в Казахстане было обналичено более 10 трлн тенге. В 2021 году Казахстан занял 141 место из 245 в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег. По оценкам экспертов «Global Financial Integrity», ежегодно из Казахстана выводится до 16 млн долларов. Доля теневой экономики в Казахстане составляет 30% от ВВП. Депутат считает, что эти данные свидетельствуют о масштабе проблемы, поэтому необходимо принять срочные меры по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой.