Власти Ростова проведут реконструкцию доходного дома Скордиа

Департаменту имущественно-земельных отношений города поручено согласовать результаты оценки рыночной стоимости нежилых помещений здания, а также возместить убытки собственникам. В случае недостижения с собственниками соглашений об изъятии недвижимости администрации города предъявит иски в суд.