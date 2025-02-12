РЖД весной запустит из Москвы турпоезд на юг России

Поезд будет отправляться из Москвы 26 апреля. Далее он проследует в Воронеж и Ростов-на-Дону. После туристов ждут остановки и экскурсии в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте, Махачкале, Нальчике. После этого поезд снова поедет в Москву через Ростов-на-Дону и Воронеж.