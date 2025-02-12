Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД весной запустит из Москвы турпоезд на юг России

РЖД весной 2025 года запустит свой туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Останавливаться он будет и в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Источник: пресс-служба РЖД

Поезд будет отправляться из Москвы 26 апреля. Далее он проследует в Воронеж и Ростов-на-Дону. После туристов ждут остановки и экскурсии в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте, Махачкале, Нальчике. После этого поезд снова поедет в Москву через Ростов-на-Дону и Воронеж.

В общей сложности туристический маршрут займет семь дней. Тур включает в себя экскурсии с гидом, трансфер и питание.

Поезд оснащен вагонами класса люкс, СВ, купейными, вагонами-ресторанами и вагоном-баром, вагоном-душем и вагоном-спа с инфракрасной сауной.

Рейсы по маршруту «Жемчужина Кавказа» будут выполнять до конца сентября 2025 года.