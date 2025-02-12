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С улиц Самары убрали 55 торговых павильонов и ларьков

В Самаре продолжается работа по демонтажу торговых объектов.

В Самаре с улиц убирают торговые объекты. Уже убрали 55 торговых павильонов и ларьков. Уточняется, что владельцы могут вывести свои павильоны самостоятельно.

Мэр города уточнил, что работу по демонтажу необходимо проводить совместно с владельцами торговых точек. Для них на месте также предоставлена возможность оформления документов для продажи товаров на спецплощадках. В областном центре работает уже 26 ярмарок.

Всего, с начала 2025 года составлено в Самаре 72 протокола по факту административного правонарушения на торговцев, осуществляющих продажу товаров с лотков и автомашин.

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