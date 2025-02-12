БЖД меняет расписание и станции прибытия некоторых поездов и электричек

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Расписание движения и станции прибытия некоторых поездов и электричек меняются в связи с капитальным ремонтом путепровода в центре Минска, сообщили в пресс-службе БЖД.
Так, из-за работ, которые ведутся на путепроводе, соединяющем улицу Московскую и площадь Независимости и проходящему над железнодорожными путями станции «Минск-Пассажирский», с 20 февраля вносятся частичные изменения в расписание и маршруты поездов региональных линий экономкласса Молодечненского и Барановичского направлений и городских линий Минск — Беларусь — Минск.
«Отдельные поезда региональных линий экономкласса по маршруту Минск-Пассажирский — Молодечно — Гудогай и обратно, а также городских линий по маршруту Минск-Пассажирский — Беларусь — Минск-Пассажирский будут отправляться и прибывать на станцию “Минск-Северный”, — сказали в БЖД.
В компании отметили, что с этой же даты некоторые электрички региональных линий экономкласса, курсирующие в сторону Барановичей, Орши и Осиповичей, временно будут прибывать на остановочный пункт «Институт Культуры».
Кроме того, с 24 марта поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 737 Минск — Брест и № 736 Брест — Минск будут отправляться с «Института Культуры» и прибывать на него.
В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к нововведениям и учитывать их при планировании поездок.
Подробнее о расписании поездов и их маршрутах можно узнать на сайте перевозчика, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или в контакт-центре БЖД по телефону 105.
Ремонт путепровода
В субботу, 8 февраля, в центре Минска начался капитальный ремонт путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую. Было закрыто движение всех видов транспорта по нему.
Кроме того, ограничено движение на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.
Объехать перекрытый участок можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.