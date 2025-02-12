В селе Красный Кут улучшат качество питьевой воды до конца февраля. Решить вопрос с водоснабжением поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Жалобы на плохое качество воды в кранах у жителей Красного Кута поступили губернатору в ходе его рабочей поездки в муниципалитет. Специалисты регионального минЖКХ и администрации района установили, что вода поменяла качественные характеристики. Существующее оборудование станции водоподготовки на них не рассчитано.
Динамика изменения количества железа в воде характерна для объектов, имеющих скваженный забор. Поэтому специалисты решили повысить аэрацию воды и добавить в нее количество кислорода. Для этого на скважину установят счетчик воды для контрольного замера расхода и промоют фильтрационные элементы. После произойдет установка дополнительного цикла водоподготовки.
Поступление нужного оборудования ожидается на следующей неделе, после чего начнется его монтаж. В будущем здесь планируется установить ёмкость отстойника, после чего вода будет поступать в разводящие сети.
Напомним, жительница дома, расположенного на Арсеньева в Находке, столкнулась с необычным явлением: из крана потекла голубая вода. Видео с этим инцидентом быстро стало «вирусным» в Сети, вызвав волну обсуждений и догадок. Водоканал города прояснил ситуацию.