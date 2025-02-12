В селе Красный Кут улучшат качество питьевой воды до конца февраля

Жалобы на плохое качество воды в кранах у жителей Красного Кута поступили губернатору в ходе его рабочей поездки в муниципалитет. Специалисты регионального минЖКХ и администрации района установили, что вода поменяла качественные характеристики. Существующее оборудование станции водоподготовки на них не рассчитано.