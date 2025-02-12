Доллар резко подешевел в обменниках Казахстана

Курс доллара к тенге 12 февраля
По состоянию на 14:00 доллар в обменниках Астаны продают за 506,05 тенге, покупают за 499,06 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 503,84 тенге, покупка — 499,96 тенге.
11 февраля доллар в обменниках Астаны продавали за 512,38 тенге, покупали за 506,34 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу составлял 509,51 тенге, на покупку — 507,09 тенге.
Курс евро к тенге 12 февраля
Евро в обменных пунктах Астаны продают по 525,02 тенге, покупают по 517,86 тенге. В обменниках Алматы курс продажи 524,34 тенге, покупки — 519,11 тенге.
Курс рубля к тенге 12 февраля
Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,32 тенге, покупают по 5,22 тенге. В Алматы рубль продают по 5,31 тенге, покупают по 5,22 тенге.
Официальные курсы Нацбанка 12 февраля
1 доллар — 506,43 тенге.
1 евро — 522,43 тенге.
1 рубль — 5,28 тенге.