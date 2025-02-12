На обновление троллейбусного парка Новосибирска нужно еще 2 млрд рублей

Власти Новосибирска рассматривают возможности обновления подвижного состава в троллейбусном парке. На закупку машин потребуется свыше двух миллиардов рублей. Такую сумму озвучил мэр Максим Кудрявцев, выступая в горсовете 12 февраля.
«Нам нужно 60 троллейбусов. Предлагаю рассмотреть возможность создания трехлетней программы, чтобы каждый год мы могли закупать штук по 20», — обратился к депутатам градоначальник.
По словам Максима Кудрявцева, на данный момент Новосибирск получил 258 новых троллейбусов модели «Горожанин» (низкопольные, с большим запасом автономного хода).