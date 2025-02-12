В 2025 году в Новосибирской области хотят обновить 110 км железнодорожных путей

Чтобы минимизировать влияние ремонтных работ на график движения поездов, часть работ будет выполняться по технологии «закрытого перегона». Это означает, что один из путей временно закрывается для ремонта, а поезда следуют по соседнему пути в обоих направлениях. В это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации, что позволяет значительно сократить сроки ремонта.