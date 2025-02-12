В 2025 году в Новосибирской области хотят обновить 110 км железнодорожных путей

В 2025 году на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области запланирован масштабный ремонт, который затронет 109,4 километра путей и 22 стрелочных перевода.
Эти работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и эффективности железнодорожного транспорта. Обновленные участки путей сделают поездки для пассажиров более комфортными и безопасными, а также улучшат условия для перевозки грузов.
Как сообщила пресс-служба ЗСЖД, наиболее значительные работы пройдут на участках Озеро Карачинское — Тебисская, Убинская — Каргат, Чулымская — Дупленская, Падунская — Промышленная, Дупленская — Коченево и Сеятель — Бердск. Кроме того, капитальный ремонт будет проведен на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.
Чтобы минимизировать влияние ремонтных работ на график движения поездов, часть работ будет выполняться по технологии «закрытого перегона». Это означает, что один из путей временно закрывается для ремонта, а поезда следуют по соседнему пути в обоих направлениях. В это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации, что позволяет значительно сократить сроки ремонта.