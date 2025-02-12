Автора долгостроя Pool House в Новосибирске оставили в СИЗО

Сергея Степанова заключили под стражу 23 января 2025 года. Обвинение в мошенничестве ему предъявили 27 декабря 2024 года. Тогда в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Однако вскоре Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения на более строгую, так как Сергей Степанов фактически не проживал по указанному адресу. Фигуранта отправили в СИЗО, на что адвокат Степанова подал апелляционную жалобу. Однако суд ее не удовлетворил.