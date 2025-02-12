Автора долгостроя Pool House в Новосибирске оставили в СИЗО

Новосибирский областной суд оставил под стражей застройщика скандального апарт-отеля «Pool House» Сергея Степнова. Об этом сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте 12 февраля.
Сергея Степанова заключили под стражу 23 января 2025 года. Обвинение в мошенничестве ему предъявили 27 декабря 2024 года. Тогда в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Однако вскоре Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения на более строгую, так как Сергей Степанов фактически не проживал по указанному адресу. Фигуранта отправили в СИЗО, на что адвокат Степанова подал апелляционную жалобу. Однако суд ее не удовлетворил.
Сергея Степанова обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год он, будучи директором ООО «Многопрофильная клиника», организовал сбор средств дольщиков для строительства апарт-отеля по ул. Тополева, 5. Однако здание так и не было достроено.
Ущерб, причиненный потерпевшим, следствие оценивает в более чем 400 миллионов рублей.
Согласно решению суда, Степанов останется под стражей до 18 марта 2025 года.
Напомним, дольщики «Pool House» неоднократно выходили на пикеты и направили обращение к Владимиру Путину с просьбой решить их проблему.
Екатерина СОСНИНА.