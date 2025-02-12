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В Перми на территории бывшего рынка «Гача» развернули строительство

Сегодня, 12 февраля, «Талан» забил первую сваю.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на территории бывшего оптового рынка «Гача» началось строительство. Об этом в социальных сетях сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Все идет и все меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. Сегодня “Талан” забил первую сваю», — пишет чиновник.

Напомним, в рамках реновации на месте бывшего рынка появится жилой комплекс, улицы для коммерции, общественные и дворовые озелененные пространства. Кроме того, в проект войдут детский сад и рекреационная территория с выходом к природной территории реки Данилихи.

Ранее «Комсомолка» писала, что снос павильонов на «Гаче» начали почти год назад. Территорию под бывшим оптовым рынком в центре Перми выкупил застройщик «Талан». Компания приобрела четыре участка площадью 4,5 гектара.

строительство