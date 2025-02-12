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В Перми на проспекте Парковом возобновила работу одна из пекарен сети «Хлебница»

Работу пекарни суд приостановил на 80 суток из-за случаев массового отравления.

Источник: пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю

Дзержинский суд Перми досрочно прекратил административное наказание в отношении точки общепита «Пекарня» на пр. Парковый, 9 В. Она входит в сеть «Хлебница». В январе этого года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления граждан.

«Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя, который уведомил суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены», — сообщили в краевой службе судебных приставов.

Пекарня возобновила оказание услуг общественного питания. Роспотребнадзор провел проверка деятельности спорного объекта и зафиксировал факт устранения нарушений.

Перед Новым годом в Перми произошла вспышка сальмонеллеза. Купленными в сети пекарен «Хлебница» готовой продукцией отравились более 80 человек.