В Перми на проспекте Парковом возобновила работу одна из пекарен сети «Хлебница»

Дзержинский суд Перми досрочно прекратил административное наказание в отношении точки общепита «Пекарня» на пр. Парковый, 9 В. Она входит в сеть «Хлебница». В январе этого года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления граждан.
«Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя, который уведомил суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены», — сообщили в краевой службе судебных приставов.
Пекарня возобновила оказание услуг общественного питания. Роспотребнадзор провел проверка деятельности спорного объекта и зафиксировал факт устранения нарушений.
Перед Новым годом в Перми произошла вспышка сальмонеллеза. Купленными в сети пекарен «Хлебница» готовой продукцией отравились более 80 человек.