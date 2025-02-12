В Перми на проспекте Парковом возобновила работу одна из пекарен сети «Хлебница»

Дзержинский суд Перми досрочно прекратил административное наказание в отношении точки общепита «Пекарня» на пр. Парковый, 9 В. Она входит в сеть «Хлебница». В январе этого года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления граждан.