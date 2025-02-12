Стало известно, когда откроется екатеринбургский «Салют»

Проект молодежного кластера реализуют по инициативе властей города при поддержке губернатора Евгений Куйвашева. Как подчеркнул Пиличев, сомнений в успешном воплощении проекта нет: в прошлом году СОФПП завершил реконструкцию здания креативного кластера «Домна» на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Работы велись в несколько очередей, изначально кураторы проекта столкнулись с техническими проблемами: объект культурного наследия не был подключен к канализации, а электропроводка «позволяла разве что вскипятить чайник». Вместе с органами власти и спонсорами фонду удалось превратить объект в современное здание, ставшее площадкой для проведения культурных и коммерческих мероприятий.