Стало известно, когда откроется екатеринбургский «Салют»

«Объект еще в процессе передачи. Сейчас мы только начинаем этот путь: готовим проекты и концепцию, начинаем вывоз мусора оттуда. Сохраняем все, что связано с наследием площадки. Разбираемся с теплоснабжением, водоотведением, канализацией. Для начала нужно самим понять масштаб задач и наметить планы работы. Первый из трех уровней планируем ввести в эксплуатацию до июня 2025 года», — рассказал Пиличев.
Проект молодежного кластера реализуют по инициативе властей города при поддержке губернатора Евгений Куйвашева. Как подчеркнул Пиличев, сомнений в успешном воплощении проекта нет: в прошлом году СОФПП завершил реконструкцию здания креативного кластера «Домна» на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Работы велись в несколько очередей, изначально кураторы проекта столкнулись с техническими проблемами: объект культурного наследия не был подключен к канализации, а электропроводка «позволяла разве что вскипятить чайник». Вместе с органами власти и спонсорами фонду удалось превратить объект в современное здание, ставшее площадкой для проведения культурных и коммерческих мероприятий.
На сегодняшний день «Домна» стала своего рода штабом для креативного сообщества, работающим над госзадачей — стратегией развития креативной экономики региона. Сегодня вклад креативной экономики в ВРП области составляет порядка 2,5%, а к 2030 году он должен увеличиться до 5%. Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по развитию креативных индустрий.
На площадке «Домны» проходят мероприятия Всероссийского форума малого бизнеса «Финмаркет» и Международной недели моды UF LAB. В этом году в планах проведение Всероссийского слета креативных кластеров.
Развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе креативного бизнеса в регионе стало возможным благодаря поддержке СОФПП, который оказывает содействие малому бизнесу во всех отраслях экономики. За предыдущий год фонд провел почти 20 тысяч консультаций для начинающих и действующих предпринимателей. Также фонд выдал предприятиям МСП и самозанятым займы на сумму в 1,064 млрд рублей и поручительства на сумму в 14,883 млрд рублей. Это стало очередным рекордом в истории деятельности организации.
Гарантийная поддержка позволила предпринимателям получить в банках финансирование общим объемом в 59,7 млрд рублей. Регион занял первое место в стране по этому показателю. В целом в сфере малого бизнеса на Среднем Урале трудится практически миллион человек — 40% трудоспособного населения.