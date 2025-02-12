Димитровский мост в Новосибирске находится в предаварийном состоянии

Напомним, ранее мэрия города заключила контракты на ремонт обоих мостовых сооружений. Однако, в связи нарушениями подрядчиками своих обязательств, в том числе в отношении сроков, соглашения были расторгнуты. Таким образом власти смогли избежать ситуации, при которой на производство работ могло быть наложено обременение. Тогда мосты могли встать на неопределенный срок.