Димитровский мост в Новосибирске находится в предаварийном состоянии

В Новосибирске ремонт Октябрьского моста приостановят из-за предаварийного состояния Димитровского. В мэрии решили отказаться от параллельного ремонта двух мостовых сооружений. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев.
Состояние Димитровского моста сейчас вызывает большие опасения. На объекте появились вспученности. Чем быстрее приступим к его ремонту, тем лучше, отметил Кудрявцев. Торги на ремонт сооружения уже объявлены.
Состояние Октябрьского моста, который восстанавливают с 2022 года, позволяет эксплуатировать его на полную мощность.
Напомним, ранее мэрия города заключила контракты на ремонт обоих мостовых сооружений. Однако, в связи нарушениями подрядчиками своих обязательств, в том числе в отношении сроков, соглашения были расторгнуты. Таким образом власти смогли избежать ситуации, при которой на производство работ могло быть наложено обременение. Тогда мосты могли встать на неопределенный срок.