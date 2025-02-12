Эксперт: у российского истребителя Су-57 нет конкурентов

Будущий покупатель должен подходить под три критерия: это должна быть достаточно богатая страна, потому что самолет пятого поколения — это вещь не из дешевых; у этой страны должен быть некий запас прочности, чтобы противостоять давлению коллективного Запада и, в частности, США, и иметь опыт проведения независимой внешней и оборонной политики; у этой страны не должно быть собственной программы разработки самолета пятого поколения, как у Китая или как у Индии, у которой она хоть и в зачаточном состоянии, но есть.