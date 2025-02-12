Эксперт: у российского истребителя Су-57 нет конкурентов

Су-57 — истребитель пятого поколения. Он разработан в опытно-конструкторском бюро имени П. О. Сухого в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Прототип истребителя совершил первый вылет в 2010 году, через 10 лет выпущен первый серийный самолет. В боевых действиях Су-57 впервые применялся в Сирии, а сейчас используется на СВО.
Уникальность российского истребителя
Су-57 может разворачиваться практически на одном месте в небе и даже «стоять в воздухе». Это стало возможным благодаря отклоняемым векторам тяги на двигателе, пояснил эксперт.
У F-35 ничего этого и близко нет. Чтобы ему совершить немедленный маневр, развернуться на одном месте, надо полнеба прочертить. И F-35 неотработанный самолёт, неустойчивый. С точки зрения пилотирования его никак нельзя сравнивать с нашим Су-57.
Кроме того, российский сверхзвуковой истребитель малозаметен для противника. Это стало возможным благодаря особой геометрии фюзеляжа, современным средствам РЭБ, а также использованию материалов, которые поглощают и отражают радиоволны.
Его аппаратура, все радиолокационные станции, бортовой радиоэлектронный комплекс, — это все аппаратура пятого поколения.
Радары Су-57 находятся не только у кабины, но и на его крыльях. Это позволяет увеличить обзор воздушного пространства для пилота до 180 с лишним градусов. Такой возможности нет у других истребителей, отмечает эксперт.
Су-57 на выставке Aero India 2025
Российский истребитель впервые показали на международной аэрокосмической выставке в Индии. Она проходит в Бангалоре с 10 по 14 февраля. В ней принимают участие ведущие мировые производители техники для оборонной сферы.
О боевом российском самолете на официальной презентации рассказал посол РФ в Индии Денис Алипов. Он отметил, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который прошел проверку своих качеств в боевых условиях.
11 февраля демонстрационный полет Су-57 произвел фурор на площадке. За штурвалом истребителя был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. На выставке вокруг самолета всегда было много людей. Отдельное внимание экспонату уделили несколько зарубежных делегаций.
Возможные покупатели российского истребителя
Как пишет «Коммерсантъ», наиболее вероятным покупателем Су-57 может стать Алжир. Такое мнение высказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, отмечая что РФ и Алжир связаны длительной историей сотрудничества в военно-технического сфере.
Будущий покупатель должен подходить под три критерия: это должна быть достаточно богатая страна, потому что самолет пятого поколения — это вещь не из дешевых; у этой страны должен быть некий запас прочности, чтобы противостоять давлению коллективного Запада и, в частности, США, и иметь опыт проведения независимой внешней и оборонной политики; у этой страны не должно быть собственной программы разработки самолета пятого поколения, как у Китая или как у Индии, у которой она хоть и в зачаточном состоянии, но есть.
Ранее в «Рособоронэкспорте» без раскрытия подробностей отмечали, что у российского истребителя уже есть иностранный заказчик, и первые самолеты он получит уже в 2025 году. О том, что соглашение на поставку Су-57 было заключено, стало известно еще осенью 2024 года. Но покупателя до сих пор официально не заявляли. Эксперты предполагали, что это могут быть Алжир, Иран, Китай или Индия.
«Встреча» российского истребителя с F-35 на Aero India
Первоначально предполагалось, что посетители выставки смогут сравнить технику полетов самолетов в небе. Но в конце января стало известно, что ВВС США отозвали заявку на участие истребителя F-35 в полетной программе. О причинах Пентагон официально не заявлял, но высказывались предположения, что на решение повлияло расследование аварии F-35 на Аляске. По регламенту, пока ведется расследование и определяются причины крушения, должны быть приостановлены все полеты самолетов такого типа.
Также отмечалось, что на исключение F-35 из полетной программы повлияла не только трагедия на Аляске. Российский посол в Индии Денис Алипов связал отзыв американской заявки с участием истребителя Су-57 в показательных полетах.
Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы.
Несмотря на отзыв заявки в полетной программе, истребителям все-таки было суждено встретиться на Aero India. Но не в небе, а на земле. Многие были уверены, что индийцы специально разместили истребители рядом на выставке. Об этом свидетельствуют фотографии самолетов, стоящих в нескольких метрах друг от друга, они очень быстро разлетелись в сети. Но, как рассказал пилот Су-57 Сергей Богдан, снимки были сделаны, когда Су-57 был на позиции подготовки.
Когда его вытягивают на эту позицию, получается, что он находится вне строя самолетов. В момент его подготовки произвела посадку четверка американских самолетов, и они просто выруливали по рулежке мимо наших, буквально в 30−40 метрах. А на фото получилось так, что наши самолеты стоят с американскими буквально «нос к носу». На самом деле они находятся достаточно далеко от нас.