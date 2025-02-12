Зарплата уборщиков превысила доходы полицейских в Новосибирске

«Вопрос очень болезненный. Максим Георгиевич в своем докладе озвучил заработную плату сотрудников дорожной службы (около 60 тысяч рублей), которые занимаются на улице уборкой. К сожалению, заработная плата у данных работников выше, чем заработная плата у участкового уполномоченного. Это, конечно, печально», — цитирует Om1 Новосибирск Алексея Захарова.
Среди участковых нехватка составляет 25% сотрудников, среди работников патрульно-постовой службы 40%. В среднем сотрудник службы участковых уполномоченных получает 47 тысяч рублей, а с доплатой губернатора это сумма может быть увеличена 10 тысяч рублей, однако ниже 60 тысяч рублей, которые получают дворники.
При этом жители Новосибирска продолжают массово жаловаться на нехватку дворников, из-за отсутствия кадров ступени и дорожки во дворах начинает чистить дети.