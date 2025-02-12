Новосибирская больница не доплатила сотрудникам 1,3 млн рублей

В Новосибирской области ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» не выплатила компенсационные надбавки работникам на сумму более 1,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 12 февраля.
На больницу в надзорное ведомство пожаловался один из сотрудников медучреждения. После этого прокурор области Александр Бучман вместе с министром регионального здравоохранение лично с проверкой поехали в Ордынскую ЦРБ.
Там они не только подтвердили слова обратившегося за помощью врача, но и выявили отсутствие необходимых медицинских компонентов.
— Прокурор области дал указание незамедлительно принять меры прокурорского реагирования. Прокурор Ордынского района внес главному врачу ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» представление об устранении нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.