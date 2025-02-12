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Новосибирская больница не доплатила сотрудникам 1,3 млн рублей

Также в учреждении не было необходимых медицинских компонентов.

Источник: Freepik

В Новосибирской области ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» не выплатила компенсационные надбавки работникам на сумму более 1,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 12 февраля.

На больницу в надзорное ведомство пожаловался один из сотрудников медучреждения. После этого прокурор области Александр Бучман вместе с министром регионального здравоохранение лично с проверкой поехали в Ордынскую ЦРБ.

Там они не только подтвердили слова обратившегося за помощью врача, но и выявили отсутствие необходимых медицинских компонентов.

— Прокурор области дал указание незамедлительно принять меры прокурорского реагирования. Прокурор Ордынского района внес главному врачу ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» представление об устранении нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

Прокуратура