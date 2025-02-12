Названы города Казахстана с самыми высокими ценами на жилье

В целом общая обеспеченность жильём в стране невысока. По данным БНС, в 2023 году на каждого казахстанца приходилось 23,9 кв. м жилья. В сравнении с 2018-м показатель увеличился на 2 кв. м. Лучше всего ситуация обстояла в Астане (31,5 кв. м) и в Алматы (30,2 кв. м). Такая большая разница по сравнению с регионами связана с тем, что показатели в областях представляют собой среднее число между значениями в городской и сельской местности, а на селе на одного человека приходится на 1−6 кв. м меньше. Наименьшие показатели обеспеченности жильём были зафиксированы в Жамбылской (18,5 кв. м), Жетысуской (19,3 кв. м) и Абайской (20,1 кв. м) областях.