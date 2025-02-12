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Минтруда объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии

Белорусы узнали про работу упрощенного механизма назначения пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Как работает упрощенный механизм назначения пенсии, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, упрощенный механизм назначения пенсии был введен в Беларуси с 1 января 2025-го. Сейчас белорусы могут подать заявление о назначении пенсии за месяц до дня рождения либо в течение месяца после него.

— Упрощенный порядок назначения пенсий относится только к выплатам по возрасту, — подчеркнули в Минтруда.

При этом новшество не затрагивает пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Беларуси по-прежнему за выплатой по инвалидности нужно обратиться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти.

Сбором документов следует заниматься работодателю, который должен своевременно предоставить документы для назначения пенсии в отношении своих работников.

Ранее Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Еще МАРТ сказал, что белорусы жалуются на проблемы со связью при безналичной оплате.