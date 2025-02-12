Минтруда объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии

При этом новшество не затрагивает пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Беларуси по-прежнему за выплатой по инвалидности нужно обратиться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти.