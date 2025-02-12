Минтруда объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии

Как работает упрощенный механизм назначения пенсии, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, упрощенный механизм назначения пенсии был введен в Беларуси с 1 января 2025-го. Сейчас белорусы могут подать заявление о назначении пенсии за месяц до дня рождения либо в течение месяца после него.
— Упрощенный порядок назначения пенсий относится только к выплатам по возрасту, — подчеркнули в Минтруда.
При этом новшество не затрагивает пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Беларуси по-прежнему за выплатой по инвалидности нужно обратиться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти.
Сбором документов следует заниматься работодателю, который должен своевременно предоставить документы для назначения пенсии в отношении своих работников.
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