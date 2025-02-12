Сотрудники скорой помощи в Ленобласти будут получать допвыплаты к зарплате

Если в поселении проживают до 50 тыс. человек, заведующий отделением, врачи и анастезиологи-реаниматологи будут получать ежемесячно 38,5 тыс. рублей, фельдшеры — 23 тыс. рублей, старшие врачи — 18,5 тыс. рублей, водители — 15 тыс. рублей, а медсестрам и операторам будут начислять 13 тыс. рублей и 10,5 тыс. рублей соответственно.