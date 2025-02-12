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Сотрудники скорой помощи в Ленобласти будут получать допвыплаты к зарплате

Персонал скорой помощи будет получать дополнительные ежемесячные выплаты, размер которых будет зависеть от численности населения в поселениях.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Выплаты назначаются с 1 января 2025 года. В марте медикам начислят материальную поддержку за первые два месяца года.

Если в поселении проживают до 50 тыс. человек, заведующий отделением, врачи и анастезиологи-реаниматологи будут получать ежемесячно 38,5 тыс. рублей, фельдшеры — 23 тыс. рублей, старшие врачи — 18,5 тыс. рублей, водители — 15 тыс. рублей, а медсестрам и операторам будут начислять 13 тыс. рублей и 10,5 тыс. рублей соответственно.

Там, где насчитывается более 50 тыс. жителей, размер выплат будет меньше. Завотделением, врачам и анестезиологам-реаниматологам будут начислять 17,5 тыс. рублей, водителям — 15 тыс. рублей, фельдшерам — 11,5 тыс. рублей, старшим врачам — 9,25 тыс. рублей, медсестрам — 6,5 тыс. рублей, операторам — 5,25 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дрозденко ввел допвыплаты для оказывающих психиатрическую помощь медиков.

медицина